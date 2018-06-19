ولادة دلفين أمام أعين الحاضرين! (فيديو)
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شهد جمهور ورواد حديقة الدلافين في مدينة أوديسا الأوكرانية ولادة دلفين صغير في الحوض المخصص لحفلات عروض الدلافين.
ونشر موقع "048.ua" مقطع فيديو وثقه أحد الحاضرين، يظهر هذا الحدث، الذي نادرا ما يتمكن جمهور وهواة الاستمتاع بمناظر الدلافين الأليفة من مشاهدته.
وأظهر الفيديو دورانا واسعا لأنثى الدلفين حول المسبح الكبير، ثم تشكلت بقعة داكنة في الماء ظهر بعدها مولود الدلفين الصغير إلى جانب أمه.
وكان المعلق في حديقة الدلافين قد أعلن للجمهور من خلال مكبر الصوت الجملة التالية: "لقد ولدت حياة جديدة أمام أعينكم".
المصدر: لينتا. رو
خالد ظليطو
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