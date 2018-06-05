مشاهد مذهلة لدلافين تجبر حوتا على الغوص بدافع اللهو! (فيديو)

تجمعت مئات الدلافين في خليج مونتيري قبالة سواحل كاليفورنيا وأخذت تضايق حوتا أحدبا يسبح مع صغيره.

وصور الفيديو النادر عن طريق درون رافق تحرك الحيوانات المائية من الجو. وأظهرت المشاهد كيف تسبح الدلافين بالقرب من رأس الحوت العملاق في محاولة لإجباره على الغوص في الأعماق. ويظهر الفيديو أيضا نشاط الدلافين اللافت للنظر حيث أنها تتزلج على موجات الماء التي يخلفها الحوت بعد غوصه إلى الأعماق.

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وقالت نانسي بلاك عالمة الأحياء البحرية: "يبدو أن الدلافين تستمتع بذلك والحيتان غير آبهة بالموضوع". وتعتقد بلاك أن الحوت الصغير ولد منذ حوالي أربعة أشهر قبالة سواحل المكسيك، وهو يسبح مع والدته ويتعلم منها صيد الأسماك.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو