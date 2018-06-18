شاب "يتعرى" أمام يوليا تيموشينكو

في حادثة غريبة من نوعها صعد شاب إلى المنصة أثناء إلقاء، يوليا تيموشينكو، رئيسة حزب "باتكيفشينا" كلمة في منتدى "التوجه الجديد لأوكرانيا".

وصعد الشاب إلى المنصة وقدم لتيموشينكا باقة من الزهور، معلنا لها عن حبه، وطلب منها المحافظة على التوجه الأوروبي لأوكرانيا وقام بخلع سترته أمام السياسية الأوكرانية في حركة مفاجئة، بحسب الخبر الذي عرضته قناة "NewsOne" الأوكرانية.

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وقال الشاب لتيموشينكو: "أنا أؤمن بك، نحن نريد الانضمام إلى أوروبا".

لكن السياسية حافظت على هدوئها بابتسامة واثقة، على الرغم من المفاجأة.

وتناقل هذا الفيديو متابعو وسائل التواصل الاجتماعية الذين شبهوا حركة الشاب الجريئة وتعريته لصدره، بفعاليات حركة "فيمين" الدولية (شابات يعرين صدورهن في الكثير من المحافل الدولية تعبيرا عن المعارضة).

المصدر: فيستي

خالد ظليطو