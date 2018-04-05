بعد ساركوزي.. هل مول القذافي حملة تيموشينكو الانتخابية؟

أفاد نائب البرلمان الأوكراني، فلاديمير أريف، بأن المكتب الأوكراني لمكافحة الفساء بدأ دراسة الأنباء حول تمويل القذافي للحملة الانتخابية للمعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو عام 2010.

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وقال النائب: "بعد ظهور هذه الأنباء في الصحيفة أرسلنا طلبا إلى المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد لدراسة هذه المعلومات".

ونقل عن المكتب أنه سيتخذ قرارا وفقا للقوانين الأوكرانية في حالة العثور على آثار لهذه الجريمة.

من جهتها نفت الناطقة باسم تيموشينكو، مارينا سوروكا، هذه الأنباء، مشيرة إلى أنها لا تتفق مع الواقع.

وفي الوقت ذاته يرى الخبراء الأوكرانيون أن الأنباء حول التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الرئاسية ليوليا تيموشينكو يمكن أن تضر بسمعتها كزعيمة المعارضة الأوكرانية التي تتفوق، وفق نتائج استطلاعات الرأي العام، على الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو، وذلك قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أوكرانيا في مارس عام 2019.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" كتبت سابقا معلومات تؤكد فيها أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان يقوم بتمويل الحملات الانتخابية للساسة في العديد من بلدان العالم. وأضافت أن ممثل القذافي وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف على متن طائرة خاصة لنقل حقيبة كانت تقل نحو 4,9 مليون يورو للمساعدة في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لتيموشينكو عام 2010.

يذكر أن يوليا تيموشينكو شغلت مرتين منصب رئيسة وزراء أوكرانيا، وفيما بعد تم إصدار حكم بالسجن عليها في عهد منافسها الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الأمر الذي أدانته الدول الغربية. وفي عام 2014 شاركت تيموشينكو في الانتخابات الرئاسية، لكن دون أن تحقق نجاحا.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا