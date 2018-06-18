ميغان ماركل ممنوعة من تناول طعامها المفضل!

تحمل تقاليد حياة العائلة الملكية البريطانية في طياتها عددا من التوجيهات التي يجب مراعاتها وإن خالفت الميول الشخصية لأفرادها.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة "The Sun" إن التقاليد الملكية تفرض نظاما غذائيا صارما على أفراد العائلة. واعترف كبير الخدم في القصر الملكي البريطاني، غرانت هارولد، بأنهم لا يقدمون الأطباق البحرية ضمن الوجبات لكي لا يتسمم أحد. وأضاف هارولد: "هذا الموضوع في غاية الجدية، لا نريد أن يتسمم أحد أفراد العائلة، خاصة إذا كانوا في رحلة خارجية".

ووفقا لأوامر أمير ويلز، تشارلز، فإن طهاة القصر لا يحضرون أيضا وجبة فواغرا (تحضر من كبد الإوز والبط الذي يتم إطعامه قسريا كميات كبيرة من العلف ليتضخم كبده)، لأنه يعتبر طريقة تحضيره غير أخلاقية.

وكانت ميغان ماركل أعلنت سابقا في لقاء مع مجلة "The New Potato"، أن المأكولات البحرية هي طبقها المفضل على العشاء، وقالت إن "أفضل عشاء من المأكولات البحرية والمعكرونة".

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو