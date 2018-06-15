كأس العالم.. "فوكس" تعتذر عن تصرف روبي ويليامز في حفل الافتتاح (فيديو)

قدمت قناة "Fox" الأمريكية اعتذارا رسميا للمشاهدين بعد رفع المغني، روبي ويليامز، لإصبعه في وجه الكاميرا أثناء حفل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا.

وقالت القناة: "عندما كان البث مباشرا، لم نكن نعرف أن الإيماءة ستحدث خلال العرض الغنائي، ونعتذر عن ذلك".

Robbie Williams stuns fans by giving #WorldCup TV viewers the finger during live coverage of his opening ceremony performance https://t.co/KOZkq7RR8Zpic.twitter.com/37wVDyFVfl — Daily Mail Online (@MailOnline) June 14, 2018

والغريب أن النجم البريطاني لم يبرر فعلته أبدا، وكذلك لم يفعل أي من أعضاء فريقه أو مرافقيه. كما أن الحركة لم تظهر في أول بث مباشر للعرض، ولكن، التقطتها إحدى الكاميرات الرسمية وتم تناقلها بسرعة كبيرة على الإنترنت.

وتفاوتت ردود الأفعال على إيماءة النجم الغريبة وغير اللائقة، حتى أن بعض وسائل الإعلام الروسية طالبت بمنع وليامز من الغناء مجددا في روسيا.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول