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كأس العالم.. "فوكس" تعتذر عن تصرف روبي ويليامز في حفل الافتتاح (فيديو)

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كأس العالم..
Sputnik
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قدمت قناة "Fox" الأمريكية اعتذارا رسميا للمشاهدين بعد رفع المغني، روبي ويليامز، لإصبعه في وجه الكاميرا أثناء حفل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا.

وقالت القناة: "عندما كان البث مباشرا، لم نكن نعرف أن الإيماءة ستحدث خلال العرض الغنائي، ونعتذر عن ذلك".

والغريب أن النجم البريطاني لم يبرر فعلته أبدا، وكذلك لم يفعل أي من أعضاء فريقه أو مرافقيه. كما أن الحركة لم تظهر في أول بث مباشر للعرض، ولكن، التقطتها إحدى الكاميرات الرسمية وتم تناقلها بسرعة كبيرة على الإنترنت.

وتفاوتت ردود الأفعال على إيماءة النجم الغريبة وغير اللائقة، حتى أن بعض وسائل الإعلام الروسية طالبت بمنع وليامز من الغناء مجددا في روسيا.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول

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