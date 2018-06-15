هل استبدلت ميغان ماركل بروبوت؟

تتعرض ميلانيا ترامب لشائعات حول استبدالها بشبيهة لها، لكن المثير في نظريات المؤامرة مؤخرا فرضية تعرض ميغان ماركل لمثل هذه المزاعم الغريبة.

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وادعى رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ممن يؤمنون بنظريات المؤامرة، أن ميغان ماركل استبدلت بروبوت. وبدأت هذه الشائعات بالظهور عندما شاهد متابعو برنامج المواهب في نسخته البريطانية "Britain’s Got Talent"، لقطة للأمير هاري وميغان ماركل خلال البث المباشر للحلقة النهائية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتظهر اللقطة "الزوجين الملكيين" وسط الجمهور المتحمس، مع ابتسامة باردة ارتسمت على وجهيهما "المجمدين".

وانتقل المشاهدون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استغرابهم من تعبيرات الوجه التي لم تكن تحمل أي حماس، والتي دفعتهم للظن بأن ميغان ماركل مجرد "روبوت".

Sophia the robot got herself a wig and has infiltrated the royal family by posing as Meghan Markle. the end is near. https://t.co/FL9nizTpWb — møye✨ (@mxyeduh) June 11, 2018

وكتب أحد المستخدمين على تويتر: "لقد قتلت ميغان ماركل على يد الملكة إليزابيث الثانية وحل مكانها روبوت وفقا لنظريات المؤامرة".

بينما أشار آخر إلى أن ميغان كانت الروبوت صوفيا الشهير، وأشار مستخدم آخر إلى أن "ما يحدث هو أن هذه ليست ميغان أو هاري على الإطلاق، فالاثنان من تماثيل الشمع التي يضمها متحف مدام توسو".

Some People Thought Prince Harry and Meghan Markle Were Robots https://t.co/eyOT60uGMJpic.twitter.com/cs6mR6wakf — Alison Blackburn (@copywriting4U) June 14, 2018

لكن تفسير المظهر الغريب للعروسين الملكيين يبدو أبسط بكثير من تلك النظريات، حيث كانا بالفعل مزيفين، وهما من النسخ الروبوتية لدوق ودوقة ساسيكس من صنع العاملين في متحف الشمع الشهير، مادام توسو بلندن، كجزء من حملة إعلانية أطلقها المتحف لعرض النسخ الروبوتية للثنائي الملكي.

وعند دخول الموقع الإلكتروني للمتحف، يمكن ملاحظة أنه يسلط الضوء على المعرض الجديد الذي يحمل عنوان "ميغان وهاري مباشر"، والذي وصفه المشرفون على المتحف بأنه "ابتكار مثير" لأنه يتيح للزوار إمكانية الشعور بأنهم فعلا في حضرة الزوجين الملكيين.

.@LostVoiceGuy may have won the series and £250,000 but Dec was also a big winner tonight, he got to meet the Duke and Duchess of Sussex! #BGT 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/gRFVOi3BZA — Britain's Got Talent (@BGT) June 3, 2018

المصدر: ميرور + RT

فادية سنداسني