طرد مقدمة برامج كويتية بسبب "فستانها"!

أفادت أنباء بأن مقدمة برامج تلفزيونية في الكويت طُردت بعد أن اشتكى مستخدمو تويتر من أن ملابسها غير مناسبة لشهر رمضان المبارك.

وتم طرد أمل العوضي من برنامج المسابقات الذي كانت تقدمه على قناة مملوكة للحكومة، في وقت سابق هذا الأسبوع. وتوجهت المقدمة التلفزيونية والممثلة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمناقشة قرار طردها.

وقالت موضحة: "سمعت أحدهم يقول: أوقف أمل العوضي من العرض المباشر الآن، أو سأغلق القناة"، مشيرة إلى حدوث الأمر قبل دقيقتين فقط من انتهاء البث المباشر.

وفي حين أنه من غير المؤكد أن فستانها الأبيض كان سبب إقالتها، تدور الشائعات حول كونه السبب الحقيقي، بعد أن اشتكى مستخدمو تويتر من فستانها، ما دفع مسؤولا حكوميا إلى الاتصال بالقناة للاعتراض، حسب ما أوردته Stepfeed.

بسبب هذا الزي تم ايقاف الفنانه #امل_العوضي عن التقديم بتلفزيون الكويت



برأيكم: هل تستحق الايقاف؟ pic.twitter.com/iAOs7rC4xt — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) 10 июня 2018 г.

ومع ذلك، تؤكد مقدمة البرامج أنها كانت حذرة للغاية فيما يتعلق بلباسها خلال شهر رمضان المبارك. وقالت: "بما أن برنامجي يبث في رمضان، كنت أكثر حذرا بشأن عدم معارضة أي من تقاليدنا، فقد اعتنيت بما ارتديته وأيضا الطريقة التي أتكلم بها".

because of this dress Amil is being pulled off a show on tv i mean how far do u want to take us back to the stone age or somthing like that she done nothing wrong #امل_العوضيpic.twitter.com/34T2DKbHdB — tamhunt (@ProTamhunt) 11 июня 2018 г.

وأدى طرد العوضي إلى ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، حيث دعم الكثيرون اختيارها للملابس، بينما قال آخرون إن ملابسها يجب أن تكون أكثر حشمة.

المصدر: RT

ديمة حنا