غسالة آلية "تلتهم" سيارة أثناء غسلها! (فيديو)

انهارت غسالة آلية على سقف سيارة قبل بدء عملية الغسيل، حيث وثقت كاميرا مراقبة الحادثة الغريبة التي انتشرت سريعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع الفيديو بداية طبيعية لعملية الغسيل، حيث دخلت السيارة ولم تبدأ الآلة بالعمل. وعندها قرر السائق معاودة الكرة والرجوع بالسيارة إلى الخلف، ولكن سرعان ما تطور الموقف عندما أخذت الغسالة بالتداعي فوق سقف السيارة، لتأسر السائق ومركبته داخل تجويفها.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول