نمر جريح يهاجم البيوت والسيارات (فيديو)

نشرت بوابة "NDTV" الإعلامية على الإنترنت مقطع فيديو لنمر جريح جائع اقتحم قرية صينية بحثا عن الطعام.

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وانتشر الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعية، ويظهر نمرا مصابا في عينه يهاجم عدة منازل وسيارات، في قرية نياغرونغ بمقاطعة سيتشوان في الصين.

ولحسن الحظ، استطاع سكان القرية ومالكو السيارات الاختباء في الوقت المناسب لكي لا يعترضهم الحيوان المفترس.

ولم يتم القبض على النمر الجريح إلا بحشد 10 من موظفي حماية الغابات الذين استطاعوا احتجازه في قفص، وعروضوه بعد ذلك على طبيب بيطري عالجه ومن ثم تم إطلاق سراحه في الغابة.

يذكر أن النمور في الصين محمية من قبل الدولة مباشرة ويخضع قاتل النمر لعقوبة الإعدام.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو