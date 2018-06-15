طلب كيم كارداشيان من رئيس تويتر يثير جدلا كبيرا!

بعد أسبوعين من لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحديث عن إصلاح السجون، كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، أنها ربما أقنعت الرئيس التنفيذي لتويتر بتقديم ميزة مثيرة.

وزعمت كارداشيان ويست أنها على وشك إقناع، جاك دورسي، بتقديم ميزة تعديل التغريدات، ما أثار غضب مستخدمي تويتر.

An edit button would be one of the worst things you could bring to Twitter, opening up so many more abusive tools and I cannot believe this has to be explained properly. It's just a tweet. Your typos are not that damaging. https://t.co/GoERECXvf1 — Carl Anka (@Ankaman616) June 13, 2018

وغردت كارداشيان يوم الأربعاء قائلة: "لقد أجريت محادثة جيدة للغاية مع @jack في حفل عيد ميلاد كاني، وأعتقد أنه سمعني حقا فيما يخص زر التعديل". وأجاب دورسي: "الآن اكتشفت لماذا دُعيت".

Guys if we get an edit button on Twitter, it would defeat the entire purpose of the app! Think about how corrupt it would become! People could change conversations from the past and twist words! No no no!!!!!!!!!!!!!!!!! — Beau Sloane (@beausloane24) June 13, 2018

وتعد مسألة قيام تويتر بالسماح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم، بعد نشرها، مثيرة للخلاف بين مستخدمي الموقع.

Why does twitter not have an edit button for your tweets yet, autocorrect be playing me lol — Sahlt (@AlyciaTyre) June 9, 2018

ويلمح السيد دورسي إلى تقديم ميزة التعديل لعدة سنوات، بعد ضغوط كبيرة من المستخدمين الآخرين الذين يرون أنه تطور ضروري للخدمة.

ولم يرد تويتر على طلب التعليق.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا