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طلب كيم كارداشيان من رئيس تويتر يثير جدلا كبيرا!

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طلب كيم كارداشيان من رئيس تويتر يثير جدلا كبيرا!
Reuters
كيم كارداشيان
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بعد أسبوعين من لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحديث عن إصلاح السجون، كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، أنها ربما أقنعت الرئيس التنفيذي لتويتر بتقديم ميزة مثيرة.

وزعمت كارداشيان ويست أنها على وشك إقناع، جاك دورسي، بتقديم ميزة تعديل التغريدات، ما أثار غضب مستخدمي تويتر.

وغردت كارداشيان يوم الأربعاء قائلة: "لقد أجريت محادثة جيدة للغاية مع @jack في حفل عيد ميلاد كاني، وأعتقد أنه سمعني حقا فيما يخص زر التعديل". وأجاب دورسي: "الآن اكتشفت لماذا دُعيت".

وتعد مسألة قيام تويتر بالسماح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم، بعد نشرها، مثيرة للخلاف بين مستخدمي الموقع.

ويلمح السيد دورسي إلى تقديم ميزة التعديل لعدة سنوات، بعد ضغوط كبيرة من المستخدمين الآخرين الذين يرون أنه تطور ضروري للخدمة.

ولم يرد تويتر على طلب التعليق.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا

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