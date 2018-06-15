دعا أصدقاءه وأطعمهم لحما من ساقه!

نشر موقع "Vice‎" خبرا مثيرا للدهشة عن شاب أمريكي أكل وأصدقاؤه سندويشات تاكو محضرة من لحم بشري.

ونقل الموقع عن الشاب الذي نشر على موقع ريديت للتواصل الاجتماعي موضوع أكل لحم رجله، تحت اسم مستعار "IncrediblyShinyShart"، قائلا: "أنا الإنسان الذي أكل جزءا من ساقه المقطوعة".

وأضاف الشاب الأمريكي أنه تعرض لحادث وأصيب بجراح بالغة منذ سنتين. وبعد أن بتروا ساقه أعطوه إياها. وقام أصدقاؤه من بعدها بمساعدته على قلي لحم ساقه المقطوعة وأكلوا منها معا.

وقال "IncrediblyShinyShart": "يشبه طعمها طعم لحم الجاموس ولكنه صعب المضغ وهي لحمة رائعة وقليلة الدهن".

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو