كائنات "غريبة ومرعبة" ظهرت على شواطئ عالمية

ظهر عدد من الكائنات الغريبة والأكثر غموضا على وجه الأرض، على الشواطئ حول العالم لتكون ملاذها الأخير.

وفيما يلي عرض تقريبي لبعض أكثر الاكتشافات إثارة للقلق والإزعاج على الإطلاق:

- الوحش "المشعر" المرعب

ظهر هذا الكائن الذي يبلغ طوله 20 قدما وهو مغطى بالشعر، على شاطئ الفلبين في مايو الماضي. وقام السكان المحليون بالصلاة خشية أن يكون ظهوره إشارة على زلزال وشيك.

- "حورية ميتة"

رُصدت جثة متعفنة اعتقد البعض أنها مخلوق أسطوري، على شاطئ Great Yarmouth في بريطانيا عام 2016. وحققت الصور أكثر من مليون مشاهدة على فيسبوك.

- كائن "غريب" مغمور

© Melissa Doubleday / Facebook

ظهر على شاطئ موريواي في أوكلاند، نيوزيلندا، عام 2016، ما دفع السكان للسؤال: "ما هذا بحق الجحيم؟". وشوركت صورة الظاهرة الغريبة على صفحة موقع "Muriwai & Waimauku Area Community" في فيسبوك، حيث جذبت مجموعة متنوعة من الاقتراحات البرية.

- مخلوق بحري متعدد الأخاديد

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeidpic.twitter.com/9IUuuL65qh — Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017

وصل هذا الكائن إلى شاطئ في ولاية تكساس بعد إعصار هارفي العام الماضي، لتنتشر التكهنات حول أصل هذا الوحش المتفسخ.

- أسماك أعماق البحر "Ghoulish"

© St Cyrus National Nature Reserve / Facebook

ظهرت على شاطئ اسكتلندي في يناير الماضي، وشملت الأسماك المكتشفة أنواعا عديدة، منها سمك الأفعى والثعبان.

- الجثة المتحللة

عثر الأسبوع الماضي على جثة غريبة طولها 20 قدما، على شاطئ ناميبيا من قبل باحثين في مشروع Dolphin Project.

- مخلوق يشبه التمساح

اكتشف مخلوق غامض يشبه التمساح على شاطئ روسيلي في سوانسي، ويلز، في مايو الماضي.

المصدر: RT

ديمة حنا