بالفيديو.. من ألمانيا إلى موسكو على جرار زراعي قديم

انطلق المسن الألماني غوبرت فيرت في رحلة طويلة على جرار زراعي قديم، صنع عام 1939، لزيارة "مونديال-2018" في روسيا.

وانطلق فيرت في رحلته متوجها إلى روسيا، في 15 مايو الماضي. وقطع 1700 كيلومتر مرورا ببولندا وبيلاروس. ويسحب جراره مقطورة كتب عليها "تحياتي لموسكو"، ويسير بسرعة لا تتجاوز 15-20 كيلومترا في الساعة، ويستهلك 20 لترا من الوقود لكل 100 كيلومتر. أما قوة محركه فبلغت 20 حصانا.

ويأمل "المغامر" بأن يحضر مباراة افتتاح المونديال بين المنتخبين الروسي والسعودي في موسكو، الخميس 14 يونيو الجاري.

وقال المهندس الذي عمل سابقا في تجميع المركبات الزراعية إنه قام بتجميع جراره شخصيا.

وسبق لفيرت أن زار فرنسا بجراره عام 2016 لحضور بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2016).

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس

يفغيني دياكونوف