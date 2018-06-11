"Uber Eats" تختفي من روسيا

أعلنت أوبر أن خدمة توصيل الطعام "Uber Eats" بمفهومها الحالي ستختفي على الأراضي الروسية.

وأوضحت أوبر أن هذه الخدمة ستصبح جزءا من خدمات "yandex food" التابعة لشركة "يانكس" الروسية والتي تؤمن إيصال الطعام من مختلف المطاعم والمقاهي إلى المنازل، والتي ظهرت على أراضي روسيا وبعض جمهوريات رابطة الدول المستقلة، في مارس هذا العام.

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يذكر أن "ياندكس" وأوبر كانتا قد أعلنتا سابقا عن استحداث منصة واحدة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت في عدد من المدن والمناطق الروسية، وذلك بعد أن اتفقتا، في منتصف يوليو من العام الفائت، على دمج أعمالهما في شركة واحدة فيما يتعلق بحجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في روسيا ودول أخرى، بصفقة بلغت قيمتها 3.725 مليار دولار، لكن تلك الصفقة تعثرت مرات عديدة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر