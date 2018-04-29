"ياندكس" تنافس أمازون بخدمات جديدة

أعلن خبراء من "ياندكس" الروسية عن نية الشركة إطلاق خدمات منافسة لموقع أمازون الشهير للبيع عبر الإنترنت.

وقال الخبراء إن "ياندكس تملك حاليا خدمة yandex market للبحث عبر الإنترنت والتي يستخدمها الملايين للعثور على الحاجيات التي يرغبون بشرائها. وتوفر هذه الخدمة الكثير من الميزات كمقارنة أسعار وخصائص السلع وإرشاد المستخدم لأنسب الأماكن لاقتنائها، لكننا نعمل على مشروع جديد سينتقل بهذه الخدمة إلى مستوى جديد".

إقرأ المزيد

ويشمل المشروع تطوير خدمات yandex market وزيادتها لتتحول إلى متجر للبيع عبر الإنترنت على غرار "أمازون"، حيث من المفترض أن تغطي خدماته جميع المناطق الروسية وحتى العديد من دول العالم.

يذكر أن "ياندكس" طورت قدراتها في العديد من المجالات في السنوات الأخيرة، فأطلقت منذ مدة مساعدها الصوتي الذكي، كما اختبرت بنجاح أنظمة قيادة ذاتية للسيارات، وأضافت الكثير من التعديلات على متصفحها الذي يعد المنافس الأول لمتصفح غوغل في روسيا والعديد من بلدان رابطة الدول المستقلة، كما تملك اليوم واحدة من أكبر شركات سيارة الأجرة العاملة في روسيا والتي يضم أسطولها آلاف السيارات.

المصدر: نوفستي

أسعد ضاهر