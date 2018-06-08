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البرلمان البريطاني "يمنع النوم"!

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البرلمان البريطاني
Photo by Michaela from Pexels
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شهد البرلمان البريطاني توزيع وثيقة يتعين بموجبها على أعضاء مجلس اللوردات التوقف عن النوم (الغفوة) خلال الجلسات الرسمية.

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وذكرت صحيفة "The Times‎" أن الوثيقة الجديدة تحض اللوردات أيضا على اتباع قواعد السلوك المناسبة في البرلمان. وتشير الوثيقة بشكل خاص إلى أن السلوك في البرلمان خلال الأشهر الأخيرة الماضية لم يستوف المعايير التي ينبغي أن يلتزم بها السياسيون.

وتم تحديد أهم التصرفات "غير اللائقة" من قبل اللوردات في الفترة الأخيرة، كالغفوة أثناء جلسات البرلمان والحديث بصوت عال والصراخ.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو

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