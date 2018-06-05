رئيس وزراء هولندا يمسح الأرض عند مدخل البرلمان (فيديو)

صورت قناة "NOS" الهولندية رئيس وزراء البلاد مارك روتا وهو يمسح الأرض عند مدخل البرلمان.

ويظهر الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء الهولندي وهو يشرب القهوة في كوب من الكرتون عند مدخل البرلمان، قبل أن يسقط الكوب من يده لتنسكب القهوة على الأرض.

Dutch Prime Minister Mark Rutte dropped his coffee cup today in Parliament, then cleaned up the mess himself under loud cheers of the Parliament's cleaners. pic.twitter.com/hHhcP24YHQ — Cees Van Beek 🇳🇱 ‏ (@ceesvanbeek) 4 июня 2018 г.

وطلب مارك روتا من عمال النظافة أن يعطوه ممسحة، وقام بمسح الأرض بنفسه، ما أثار إعجاب الحضور الذين بادروا بالتصفيق بحفاوة بالغة له.

وأشارت المراسلة، إيرين أوستين، إلى أن روتا كان يعلم تماما أن الكاميرا كانت تصوره، إلا أنه بقي محافظا على هدوئه وروح دعابته ومسح بقعة القهوة التي غطت الأرض.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو