دب يبتز سائحا ويأكل طعامه (فيديو)

صور سائح روسي دبا جائعا أكل مخزونه من الطعام الذي أحضره معه إلى مخيمه الصيفي في غابات التايغا الشمالية.

واستمرت المواجهة بين السائح والدب الجائع عدة ساعات. وقرر السائح نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لكي يرى الناس الدب ذو السنتين وهو يأكل طعامه بكل هدوء.

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وعانى الرجل من ساعات حرجة في مواجهة الدب الذي استولى على خيمته وحقيبة ظهره التي وضع فيها الرجل كل وثائقه، بحيث لم يكن باستطاعته المغادرة وترك الدب المفترس قبل أن يأخذ وثائقه الشخصية.

وأطلق الرجل مجموعة من الألعاب النارية باتجاه الدب لإبعاده، إلا أن الدب بقي متمسكا بالحقيبة إلى أن سقطت منها ثلاث عبوات من المعلبات الغذائية، فانشغل بها الدب لعدة دقائق استطاع خلالها السائح جمع حاجياته بسرعة واجتياز النهر والتحق بمجموعة من سياح المخيمات.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو