شركة يابانية تحقق حلم: "أريد أن أكون قطة"!

صنعت شركة "Bibi Lab" اليابانية منتجا غريبا من نوعه، يحقق حلم مجموعة من الناس ممن يأملون أن يصبحوا قططا في حياتهم ولو لمرة واحدة.

ونشر موقع "Grapee.jp" الإلكتروني خبر إنتاج الشركة اليابانية منازل طريفة، تشبه خيما صغيرة قابلة للطي. وتكبر هذه المنازل حجم بيوت القطط المعروفة بست مرات.

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ويبلغ طول وعرض المسكن القططي للبشر 80 سنتيمترا أما الارتفاع فيبلغ 65 سنتيمترا. ويتضمن السكن المبتكر غطاء للرأس على شكل آذان القطط. ويبلغ ثمن المنزل 11.7 ألف ين ياباني (115 دولارا).

ويؤكد خبراء شركة "Bibi Lab" أن نجاح مبيعات هذا المنتج بينته أبحاث التسويق المبدئية التي اعتمدت على استطلاع نظمته الشركة، أكد فيه 77.5% من المشاركين فيه رغبتهم ولو لمرة واحدة في أن يصبحوا قطة. ووفقا لبيانات شركة "Bibi Lab"، فإن موقع تويتر يشهد 10 منشورات في الساعة تكتب فيها عبارة: "أريد أن أكون قطة".

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو