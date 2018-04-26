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فيينا توقف خدمة أوبر بشكل كامل!

مجتمع

فيينا توقف خدمة أوبر بشكل كامل!
You-Tube: DER STANDARD
مظاهرة لسائقي التاكسي في فيينا، احتجاجا على خدمات "أوبر" في البلاد.
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أصدرت محمكة تجارية في النمسا أمرا قضائيا بإيقاف كافة خدمات أوبر في العاصمة فيينا.

وفتحت القضية القانونية بداية كنتيجة للمعركة الدائرة بين شركات التاكسي التقليدية في أوروبا، والعملاقة الأمريكية أوبر، والتي نتج عنها مظاهرات كبيرة لسائقي التاكسي في مجمل مدن أوروبا. حيث لجأت الشركات النمساوية والسائقين إلى القضاء، لأن أوبر خرقت قانون فيينا المنظم لعمل التاكسي، حسب تعبيرهم. 

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كما صرح محامي المجموعة الأمريكية في النمسا أن الشركة ستغرم 100 ألف يورو في كل مرة تخرق فيها قرار المحكمة الأخير. وفي ردها الرسمي على الحكم، وعدت أوبر عملاءها بالعودة القريبة إلى فيينا، حالما تعدل عملياتها لتلائم القانون النمساوي.

ودخلت أوبر السوق الأوروبية عام 2011، ومنذ حينها أغضبت كل من السلطات والسائقين في عدة بلدان، حيث اتهموها بخرق القوانين الأوروبية المتعلقة بالتأمين والترخيص والسلامة.

المصدر: رويترز

قتيبة دعبول

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