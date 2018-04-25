فيسبوك تعثر على 1.9 مليون منشور "إرهابي" خلال ثلاثة أشهر فقط

استخدمت شركة فيسبوك خوارزمية جديدة، في الكشف عن 1.9 مليون منشور لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإرهابيين، تم نشرها منذ بداية العام الجاري.

وصرحت فيسبوك بأنها ألغت جميع الحسابات والمنشورات المتورطة وكل محتواها، سواء القديم أو الحديث. كما وسعت الشركة فريق مكافحة الإرهاب الخاص بها، من 150 إلى 200 موظف، خلال 6 أشهر فقط، وذلك من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة المشبوهة أو"الإرهابية" المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعممت فيسبوك على موقعها وعلى "تويتر" أيضا، السمات الرئيسية للتكنولوجيا الذكية المتبعة في رصد وتدمير المنشورات الإلكترونية المشبوهة.

Hard Questions: How Effective Is Technology in Keeping Terrorists off Facebook? https://t.co/psuihPeEXT — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 23, 2018

كما أشارت الشركة الأمريكية إلى أن معدل المنشورات بلغ حدا مقلقا، قرابة منشور جديد كل دقيقة، أي ما يعادل 60 منشورا "إرهابيا" في الساعة الواحدة.

المصدر: Sputnik News

قتيبة دعبول