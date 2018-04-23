هامبورغر من اليرقات في ألمانيا

بدأت مجموعة من المراكز التجارية بمدينة آخن بألمانيا في بيع همبرغر مصنوع من يرقات الحشرات.

وتفيد صحيفة ذي غارديان بأن هذه اليرقات يتم إنماؤها في هولندا، وهي غنية بالبروتينات، لذلك يمكنها أن تحل مكان اللحوم في التغذية.

Reuters Wolfgang Rattay

ويقول باريز آيتسيل، مؤسس شركة Bugfoundation التي تبيع الهمبرغر: "ببساطة، يجب جعل المنتجات جذابة المظهر، دون أن ترى فيها اليرقات".

المصدر: ذي غارديان

كامل توما