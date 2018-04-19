إيلون موسك يقدم "وصفة" النجاح في العمل

حقق الملياردير، إيلون موسك، نجاحات كبيرة على صعيد الأعمال التكنولوجية والفضائية وغيرها، وربما أصبح مثالا حيا يُحتذى به من قبل رجال الأعمال.

فبالإضافة إلى خططه المتعلقة بإنشاء نظام هايبر لوب السريع، يدير موسك شركة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة الفضاء الخاصة "سبيس إكس"، وكذلك Boring المتخصصة بتصميم الأنابيب والأنفاق المبتكرة.

والآن، كشف بريد إلكتروني مسرب إلى 37 ألف موظف في تسلا، أهم 6 أفكار إنتاجية قدمها موسك للنجاح في العمل، تتضمن بعض الاقتراحات غير التقليدية، وهي:

1- تخلص من الاجتماعات الكبيرة

يقول موسك إن الاجتماعات الكبيرة، هي آفة الشركات الكبرى وغالبا مع تؤدي إلى تدهور الأوضاع مع مرور الوقت. ويرجى التخلص والحد من جميع الاجتماعات الكبيرة.

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2- تجنب القيام بالكثير من الاجتماعات

أوضح الملياردير الشهير أن الاجتماعات المتكررة غير ضرورية، إلا إذا كنت تتعامل مع مسألة ملحة للغاية.

3- اترك الاجتماع إذا لم تكن مساهما فيه

إن الخروج من اجتماع لا تضيف إليه قيمة واضحة، أمر جيد ويوفر على الموظفين الكثير من الوقت الضائع.

4- تجنب الاختصارات واللغة الاصطلاحية

يقول موسك: "لا تستخدم الاختصارات أو الكلمات غير الواضحة والتي تحتاج إلى تفسير، لأنها تمنع التواصل الجيد".

5- تجاوز التسلسل الوظيفي إذا لزم الأمر

يجب إنجاز المهام بأقصر وقت ممكن وبطريقة تسرع عملية التنفيذ، لذا لا يوجد داع للرجوع إلى المدير من أجل الوصول إلى جهة التنفيذ.

6- عدم اتباع القواعد، اتبع المنطق

في حال كان اتباع "قاعدة الشركة" أمرا غير مفيد بالنسبة للمصلحة العامة، فيجب تجاوز هذا الأمر وتغيير القاعدة واتباع المنطق السليم، وفقا لموسك.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا