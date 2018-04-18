7 نصائح مبسطة تحمي "خصوصيتك" بشكل تام!

أسدى أرفيند نارايانان وهو أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر بجامعة "برينستون" سبع نصائح للمحافظة على الخصوصية الشخصية.

وعلى الرغم من جدية وحساسية هذه المسألة إلا أن هذا الأستاذ المتخصص في أمن المعلومات والمعروف برصانته العلمية، طعّم نصائحه بنكهة طريفة خاصة.

7 simple steps to control your privacy:

—Quit Facebook

—Install an ad/tracker blocker

—Destroy your smartphone

—Paint your face before going outside

—Write opt-out letters to each of the 4,000 data brokers

—Avoid other humans (FB gets your data from them)

—Move to a remote forest — Arvind Narayanan (@random_walker) April 16, 2018

النصيحة الأولى: أغلق الفيسبوك.

النصيحة الثانية: ثبت في جهازك برنامجا مانعا للإعلانات.

النصيحة الثالثة: حطم هاتفك الذكي.

النصيحة الرابعة: موه وجهك بالأصباغ قبل الخروج إلى الشارع.

النصيحة الخامسة: اطبع رسائل رفض لجميع وسطاء البيانات البالغ عددهم 4000.

النصيحة السادسة: تجنب الآخرين "مكتب التحقيقات الفدرالي يحصل على معلومات عنك من خلالهم".

النصيحة السابعة: انتقل إلى غابة نائية.