 
مباشر

"هدير غامض" يثير القلق في عدة ولايات أمريكية

متفرقات

Sputnik /Ekaterina Chesnokova
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4ft

بدأ سكان ولايات أمريكية عدة بسماع أصوات غريبة، دفعتهم للتساؤل عما إذا كانت الحكومة الأمريكية تنشئ برنامجا سريا تحت الأرض.

وتكررت الشكاوى بشكل خاص في ولاية أوهايو، عن سماع دوي أصوات من باطن الأرض، دون الشعور بأي هزات أرضية مرافقة. حيث سجلت الظاهرة الغريبة بوساطة كاميرا مراقبة محلية، ومن ثم تم نشرها على الإنترنت. 

إقرأ المزيد
أسماك القرش العملاقة تتجمع قرب السواحل الأمريكية أسماك القرش العملاقة تتجمع قرب السواحل الأمريكية

وتبعت أوهايو كل من ولايات أريزونا، تكساس، ألاباما، وجورجيا. وفي بعض الحالات رافق الأصوات اهتزاز خفيف للبيوت والسيارات المركونة. 

وبسبب غياب أي تبرير حكومي رسمي للظاهرة، يعتقد الكثير من السكان والصحافيين بوجود برنامج أنفاق عسكرية سرية، كنوع من الاستعداد للحرب العالمية الثالثة، في حال وقوعها. 

المصدر: Sputnik News

قتيبة دعبول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
قناة RT تبدأ بتسلم طلبات الاشتراك في جائزة خالد الخطيب الدولية للصحفيين العاملين في مناطق النزاع