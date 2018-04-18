"هدير غامض" يثير القلق في عدة ولايات أمريكية

بدأ سكان ولايات أمريكية عدة بسماع أصوات غريبة، دفعتهم للتساؤل عما إذا كانت الحكومة الأمريكية تنشئ برنامجا سريا تحت الأرض.

وتكررت الشكاوى بشكل خاص في ولاية أوهايو، عن سماع دوي أصوات من باطن الأرض، دون الشعور بأي هزات أرضية مرافقة. حيث سجلت الظاهرة الغريبة بوساطة كاميرا مراقبة محلية، ومن ثم تم نشرها على الإنترنت.

إقرأ المزيد

وتبعت أوهايو كل من ولايات أريزونا، تكساس، ألاباما، وجورجيا. وفي بعض الحالات رافق الأصوات اهتزاز خفيف للبيوت والسيارات المركونة.

وبسبب غياب أي تبرير حكومي رسمي للظاهرة، يعتقد الكثير من السكان والصحافيين بوجود برنامج أنفاق عسكرية سرية، كنوع من الاستعداد للحرب العالمية الثالثة، في حال وقوعها.

المصدر: Sputnik News

قتيبة دعبول