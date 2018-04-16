أسماك القرش العملاقة تتجمع قرب السواحل الأمريكية

بدأت مئات من أسماك القرش العملاقة بالتجمع قبالة السواحل الأمريكية، مع أن هذا النوع يفضل الوحدة أو التجمعات الصغيرة.

وتشير مجلة National Geographic إلى أن الخبراء يعتقدون أن هذه الأسماك العملاقة تتجمع في سرب لأكل العوالق، ومن أجل تقليص استهلاك الطاقة بالتغلب على مقاومة الماء.

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وتعد هذه التجمعات لأسماك القرش العملاقة في المحيط الأطلسي ظاهرة نادرة، فمن ثمانينيات القرن الماضي ولغاية عام 2013، شوهدت 10 تجمعات لها في السواحل الشمالية الشرقية للولايات المتحدة من اسكتلندا الجديدة إلى لونغ آيلاند. ورصد أضخم تجمع لأسماك القرش العملاقة عام 2013، بالقرب من سواحل إقليم نيو إنغلاند، حيث بلغ عددها 1400 سمكة قرش.

ويصل طول هذه الأسماك إلى تسعة أمتار، وتتغذى على العوالق والأسماك، وعموما لا تشكل خطرا على الإنسان.

المصدر: نوفوستي

كامل توما