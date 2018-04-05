العثور على حيوان غريب على ساحل في تايلاند

التقط السائح البريطاني لويس بورجوين صورا وشريط فيديو لحيوان غريب، عثر عليه على أحد سواحل تايلاند ونشرها في شبكات التواصل الاجتماعي.

هذا الحيوان يشبه خيار البحر الشفاف لونه وردي فاتح، وقد حاول السائح البريطاني إعادته إلى البحر، إلا أن هذا المخلوق عاد ثانية إلى اليابسة على الشاطئ. وكان "يتنفس" برفع وخفض نهايتي جسمه.

من جانبه يقول فلاديمير فومين، هذا الحيوان هو حلزون البحر في فترة الحمل. وهناك من يقول إنه علقة البحر وآخر يعتبره بزاق بحري أو حتى مخلوق غير أرضي وغير ذلك.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعثر فيها على مخلوقات غريبة على سواحل تايلاند.

المصدر: رامبلر

كامل توما