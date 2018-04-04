كلب شجاع يتغلب على فيل ضخم (فيديو)

طرد كلب شجاع فيلا من حقل زراعي في الهند، وأنقذ محصول الحبوب الذي تعب أصحابه في زراعته وحصاده.

وتم تصوير الفيديو في قرية هندية بالقرب من مدينة شيكماغالور في جنوب البلاد. حيث تداول السكان المحليون شجاعة كلب طرد فيلا كاد أن يقضي على محصول الحبوب.

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ويظهر الفيديو الكلب الشجاع وهو يناور الفيل وينبح بصوت عال لطرده من مزرعة العائلة التي يعيش معها. واستمرت المواجهة بين الفيل والكلب قرابة ساعة، اقترب فيها الكلب كثيرا وألح بنباحه العالي على طرد الفيل.

ولم يصمد الفيل الضخم كثيرا أمام ضغط الكلب، وأدبر عن المكان في إشارة إلى اندحاره أمام الكلب الصغير.

وقال مونيكريشا، أحد شهود العيان في القرية، إنه فوجئ بسلوك الفيل الذي لا يتزحزح عادة، حتى أمام الحشود البشرية الصاخبة، التي تحاول في كثير من الأحيان طرده دون فائدة.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو