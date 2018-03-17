الخوف يدفع كوبرا إلى إعادة ما سرقته (فيديو)

يبدو أن الخوف من مروض ثعابين دفع كوبرا إلى بصق ثلاث بيضات سرقتها من مطبخ أحد البيوت في الهند.

ووقع الحادث في إحدى القرى القريبة من بلدة شيكماغالور في جنوب الهند، بحسب صحيفة ديلي ميل التي نشرت الخبر. حيث تسللت أفعى إلى مطبخ أحد المنازل، وسرقت بيضات دجاج وحاولت الاختفاء.

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لكن أصحاب المنزل استدعوا مروض ثعابين، قام بسحبها من خلف الحجر الذي كانت مختبئة وراءه، وبصقت ثلاث بيضات من شدة خوفها من المروض الشرس على ما يبدو.

ويظهر الفيديو الذي صوره أصحاب المنزل "المسروق"، أفعى تعتصر من الخوف، وتخرج من فمها ثلاث بيضات وتحاول الهرب.

وتذكر الصحيفة أن مروض الثعابين، أمسك بالأفعى وأطلقها في غابة قريبة من منزل العائلة الهندية.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو