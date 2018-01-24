ماذا يفعل سم الأفعى بالدم البشري؟ (فيديو)

كشف شريط فيديو جديد الآثار المرعبة لسم الثعابين على الدم البشري، يظهر عملية استخراج كمية صغيرة من سم أفعى "Malayan Pit"، وإضافتها إلى كوب يحوي دما بشريا.

وفي غضون ثوان، تحول الدم إلى مادة شبه هلامية مرعبة، تتحرك حول طبق من الورق. ويقول ديفيد، الذي يملك حوالي 40 ثعبانا ساما، إن هذا النوع من الأفاعي هو المسؤول عن غالبية الوفيات في تايلاند سنويا.

ويوجد لدى الثعابين المختلفة أنواع عديدة من السموم مع تأثيرات مختلفة، وهذا هو السم المسبب لتخثر الدم السريع، كما أن أي نوع من سم الثعابين يمكن أن يكون قاتلا، إذا كان قويا بما فيه الكفاية.

والجدير بالذكر، أن العلاج يختلف بحسب نوع الثعبان، حيث يمكن أن يؤدي العلاج الخاطئ إلى الموت.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا