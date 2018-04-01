استخدامات غير متوقعة لقشور البيض!

يعد البيض من المواد الغذائية واسعة الانتشار في مختلف بلدان العالم، ويدخل في تركيب العديد من الأطباق، كما يمكن استخدام قشوره في مجالات كثيرة.

وأثبتت دراسات عدة فوائد قشور البيض، لذلك ينصح بعدم رميها والاستفادة منها في مجالات مثل:

- صرف المياه الزائدة في التربة

يستخدم المزارعون في الحدائق الحصى أو المكورات الصناعية لصرف المياه السطحية. ولكن، يمكن استخدام قشور البيض لنفس الغرض، فهي لا تقل شأنا عن المواد المذكورة أعلاه، بل وزنها أقل، ما يخفف من وزن أصص الزهور في المنزل.

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- سماد طبيعي

العديد من سكان القرى والأرياف يستخدمون السماد الطبيعي الذي يحتوي على مواد عضوية لتخصيب التربة. ويوصي الخبراء بإضافة قشور البيض إلى هذا السماد لتحسين الإنتاج.

- حموضة التربة

تساعد قشور البيض في موازنة حموضة التربة التي تمنع النباتات من الحصول على المواد اللازمة لنموها. لذلك يمكن استخدام قشور البيض في هذا المجال بدلا من استخدام الجير.

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كما تتعرض بعض النباتات إلى أضرار بسبب الرخويات (مثل الحلزونات)، التي يمكن مكافحتها باستخدام قشور البيض، إذ يكفي وضعها حول النباتات لطرد هذه الرخويات وكذلك القطط من الحديقة.

ويمكن إعطاء قشور البيض للطيور بأنواعها مع البذور، خاصة في فصل الشتاء، لكي تحصل على الكالسيوم والعناصر الأخرى اللازمة لنموها.

المصدر: رامبلر

كامل توما