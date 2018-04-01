العلماء يحلون أخيرا لغز "فرقعة الأصابع"

أكد باحثون أنهم اكتشفوا أخيرا لماذا نسمع أصواتا عالية عندما نقوم بـ "طقطقة" أو "فرقعة" المفاصل وخصوصا أصابع اليد.

واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، نموذجا رياضيا لتحديد مصدر تلك "الضوضاء" التي أثارت نقاشات كثيرة لسنوات عدة.

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وفي النموذج، يتسبب الضغط الناتج عن تحرك المفاصل، على سبيل المثال عندما يتم فرقعة الأصابع، في انهيار فقاعات متناهية الصغر، وهو ما ينتج عنه موجات صوتية أو ما يعرف باسم "فرقعة" الأصابع.

وللتأكد من مدى صحة هذه النظرية، قرر كل من فينيث تشاندران سوجا وعبد البكارات من جامعة ستانفورد، إنشاء نموذج حسابي في محاولة لمعرفة مصدر الصوت بشكل قطعي.

ويعود هذا التفسير بالأساس إلى عام 1971، حيث افترض فريق من الباحثين من جامعة ليدز، أن فقاعات في سائل المفاصل هي التي تسبب الصوت المعروف.

ومن خلال النموذج الحسابي المفصل، ومعادلات تحاكي ما يحدث عندما يتم فرقعة الأصابع، شاهد الباحثون تغييرات حسب حجم الضغط بعد أن تسببت الحركة في انهيار الفقاعات الموجودة في سائل المفصل، وبذلك تمكنوا من إثبات صحة نظرية جامعة ليدز التي تفسر سر انبعاث الصوت القوي الممتع والمزعج على حد سواء، الذي يعرفه الجميع.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني