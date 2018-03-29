تمساح "يتنبأ" بجنس مولود المستقبل (فيديو)

استخدم رجل أمريكي تمساحا للكشف عن جنس مولوده القادم، الذي تحمله زوجته في أحشائها.

ويظهر الفيديو الذي نشر في بوابة " WREG News Channel 3 " الإخبارية الإلكترونية، حفلا تقليديا أمريكيا تخبر فيها المرأة الحامل والد الطفل وأقاربه وأصدقاءه بجنس طفل المستقبل الذي تحمله.

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وتستخدم العائلات الأمريكية عادة كعكة من الحلويات، تحتوي في داخلها على مادة ملونة، وعند تقطيع الكعكة يظهر لون هذه المادة للأب والضيوف، فإذا كان أحمر فالجنين أنثى، وإذا كان لون الحشوة أزرق فهذا يعني أن مولود المستقبل ذكر.

أما عائلة كيلبرت فقد قررت تغيير الإجراءات التقليدية، حيث استخدمت الزوجة بطيخة أفرغت محتواها وحقنتها بمادة هلامية ليكسرها في الحفلة تمساح يربيه الزوج في حديقة المنزل، وماأن انقض على البطيخة حتى انفجرت وسال منها هلام أزرق ليعلم الوالد وجميع الحاضرين أن المولود القادم سيكون ذكرا.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو