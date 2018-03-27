درج كهربائي "جائع" يبتلع شخصا في لقطات مرعبة (فيديو)

رصدت كاميرات المراقبة في محطة مترو تركية لحظة مرعبة ابتلع فيها درج كهربائي معطل رجلا سيء الحظ.

وورد أن الحادث وقع في ساعة الذروة، في 27 فبراير الماضي، في محطة مترو "Ayazaga" بالعاصمة اسطنبول. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الضحية، علي إريك، ظل محاصرا تحت الدرجات المعدنية لمدة ساعة، قبل أن يحرره رجال الإطفاء.

وتُظهر لقطات الفيديو التي تم تحميلها على منصة "LiveLeak"، تنقّل حشود من الناس على الدرج الكهربائي المتحرك في محطة مترو الأنفاق. وفي البداية، كان كل شيء يسير بسلاسة قبل توقف الدرج فجأة، ليبدأ الناس بالتحرك بسرعة خوفا على أنفسهم.

ولسوء الحظ، ظهرت فجوة فجائية في الدرج المتحرك، سقط فيها إريك واختفى. وتبين اللقطات كيف ينظر الناس إلى هذه الفجوة بحثا عن الضحية، في حين يتابع الآخرون سيرهم نحو أعمالهم.

ونُقل علي إريك إلى المستشفى بعد أن تم إنقاذه، وورد أنه تعرض لكسر في ذراعه جراء الحادث الأليم.

المصدر: RT

ديمة حنا