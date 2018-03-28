"الفيل المدخن" في لقطات أثارت حيرة الكثيرين! (فيديو)

أثارت لقطات تصور فيلا وكأنه "يدخن" حيرة المشاهدين عبر الإنترنت وكذلك الباحثين، رغم معرفتهم أن بعض الحيوانات المستأنسة تحاكي مثل هذا السلوك البشري.

وفي عام 2016، كانت مجموعة من الباحثين تزور وتراقب "مصائد الكاميرا" في محمية Nagaharole الوطنية بالهند، عندما رصدت لقطات غريبة، نُشرت مؤخرا عبر الإنترنت.

وفي حديثه مع Live Science، قال فيناي كومار، المدير المساعد للبرنامج الهندي "WCSs": "في الهند، تُشعل وزارة الغابات خطوط النار لإنشاء فواصل الحرائق التي يمكن أن تساعد في السيطرة على حرائق الغابات. وتترك هذه العمليات فحم الخشب وراءها على أرضية الغابة".

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ولم يكن الباحثون متأكدين مما كان يفعله الفيل، على الرغم من وجود العديد من النظريات، بما في ذلك أن الفيل استخدم الفحم كإنزيم هضمي. ومن المعروف أن للفحم تأثيرات ملينة، ولكن علماء الأحياء لم يسجلوا العديد من الحالات التي تقوم فيها الفيلة بهذا الأمر بعد تناول وجبة كبيرة، وذلك للمساعدة في عملية الهضم.

وأوضح الدكتور فارون غوسوامي، عالم الأحياء في جمعية الحفاظ على الحياة البرية (WCS)، قائلا: "أعتقد أن الفيل كان يحاول تناول فحم الخشب، ويبدو أنه يلتقط قطعا من أرضية الغابة، بحيث يطلق الدخان المخزن ويستهلك الباقي".

وتسمى دراسة استخدام الحيوانات للطب ووسائله "instances of pachyderms"، وتشمل القطط والكلاب التي تأكل العشب للمساعدة في الهضم.

ويذكر أن قردة "Bonobo" الموجودة في حديقة Salonga الوطنية بالكونغو، تتناول نوعا معينا من الأوراق الخشنة، للمساعدة في إزالة الطفيليات غير المرغوب بها. كما شوهدت الفيلة الحوامل وهي تأكل نوعا محددا من الأوراق، يعتقد الباحثون أنها قادرة على تسريع عملية الولادة.

المصدر: RT

ديمة حنا