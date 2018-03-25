أفعى برأسين وقلبين تدهش العلماء (فيديو)

أظهر شريط فيديو أفعى صغيرة عمرها أسبوعان ولدت في الولايات المتحدة برأسين، تحركهما بصورة غير متزامنة، في حادثة أثارت دهشة العلماء.

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وقام مربي الثعابين باصطحاب الأفعى إلى عيادة الطبيب البيطري، حيث أخذت لها صورة شعاعية، بينت أن للأفعى قلبين أيضا، ما أثار استغراب الطبيبة البيطرية وزملائها.

وتقول الطبيبة لورين تيلين إن "التأكيد على أن هذا الثعبان توأم سيامي في جسد واحد أمر مدهش". لذلك تنوي الاستمرار في دراسة هذه الأفعى، لمعرفة ما إذا كانت تمتلك جهازين هضميين، فإذا تبين أن لديها جهازا واحدا، فمن المرجح أنها ستموت قريبا.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما