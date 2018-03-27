رضيع يحبو وسط شارع مزدحم بالسيارات (فيديو)
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التقطت كاميرا أحد سائقي السيارات فيديو لرضيع يحبو على طريق سريع في فيتنام.
وحصلت الحادثة على أحد الطرق السريعة في محافظة كوانغ ننه شمالي فيتنام، عندما تفاجأ سائق شاحنة بطفل يزحف عبر طريق سريع. فقام مباشرة بتخفيض سرعة سيّارته، ونبّه أصحاب السيارات الأخرى لكي يتوقفوا.
وعندما توقف السائق أمام الرضيع ونزل من شاحنته لالتقاطه، ظهرت والدته وحملته مبتعدة به عن الشارع المزدحم، بحسب الخبر والفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المصدر: وكالات
خالد ظليطو
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