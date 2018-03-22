شاهد بالفيديو.. طيار قاب قوسين أو أدنى من الموت!
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انتشر على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر نجاة طيار أمريكي من موت محقق بعد أن توقف محرك طائرته عن العمل فجأة.
وتعرض الطيار تشاد باربر للحادث عندما كان يحلق بطائرة صغيرة فوق ولاية فلوريدا الأمريكية، وفجأة توقف محرك الطائرة عن العمل وبدأت تهوي بسرعة كبيرة، لكن باربر تمكن في اللحظات الأخيرة من تفادي الموت واستطاع تشغيل المحرك مجددا ليواصل تحليقه.
وفي تعليق على الحادثة قال الطيار: "تعرضت للعديد من المواقف التي كادت تودي بحياتي سابقا، لكن هذه المرة الأولى التي شهدت فيها توقف محرك الطائرة كليا، ولولا خبرتي الكبيرة في الطيران لما بقيت حيا حتى اليوم".
المصدر: لايف. رو
أسعد ضاهر
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