بالفيديو.. معركة مؤجلة بين نمر وآكل نمل عملاق!

التقط علماء الطبيعة مقطع فيديو رائع أظهر لقاء نادرا بين نمر وآكل نمل عملاق أتى إلى نهر ليشرب منه.

ويظهر الفيديو اقتراب النمر من آكل النمل العملاق الذي فاجأه باستدارة سريعة ونظرة مخيفة، ما دفع النمر إلى التراجع عن الهجوم عليه.

وسجل اثنان من علماء الطبيعة اللقطات في محمية "بانتانال" البرازيلية. وأكدا أنه كان من الصعب التنبؤ بتطور الأحداث لو هاجم النمر آكل النمل.

يذكر أن آكل النمل العملاق يقطن منطقة جنوب ووسط أمريكا، حيث تم إدراجه في الكتاب الأحمر. ويمكن أن يبلغ طوله من طرف أنفه إلى طرف ذيله 2.3 متر. وبمقدوره أن يقتل كلبا بضربة رجله المخلبية.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف