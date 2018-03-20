ما حقيقة اعتداء رئيس الهيئة الرياضية السعودية على المطربة المصرية آمال ماهر؟

قدمت الفنانة المصرية، أمال ماهر، بلاغا في قسم شرطة المعادي، الاثنين 19 مارس، ضد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودية، بتهمة الاعتداء عليها بالضرب.

وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر البلاغ الرسمي الذي تقدمت به الفنانة المصرية والذي قالت فيه إن آل الشيخ، وهو مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، "قام بضربها أمام منزلها في منطقة المعادي، وبحضور عدد من رجال الأمن المحيطين بمنزلها، الذين شهدوا على الواقعة أيضا".

يقولون ان تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh ضرب الفنانة آمال ماهر معتقدا انها سعودية ولن تستطيع تقديم بلاغ عليه! pic.twitter.com/D4KfONahBa — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) March 19, 2018

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن أمال ماهر أصدرت بيانا طالبت من خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واقعة الاعتداء، وأخذ تعهد على آل الشيخ بعدم التعرض لها أو لعائلتها مرة أخرى، وجاء في بيانها وفقا لما تم تداوله: "أتمنى من جمهوري عدم الانجراف وراء من يريد تشويه ما أقدمه من رسالة فنية جميلة"، وذلك ردا منها على الأنباء التي شاعت مؤخرا حول زواجها من تركي آل الشيخ.

وأضافت: "حياتي الشخصية تخصني وحدي، ومنذ أكثر من 3 أعوام وأنا أسمع واقرأ أخبارا متكررة غير صحيحة عن زواجي وارتباطي، وتلك الأخبار الهدف منها التشويش على جمهوري، وأنا على الإطلاق ليس لدي مشروع زواج أو التفكير به".

وأشار مصدر مطلع إلى أن البلاغ سيحال للنيابة العامة، مع إخطار السفارة السعودية في القاهرة بضرورة مثول المستشار في الديوان الملكي أمام جهة التحقيق.

في ناس بتقول آمال مدفوعة من مرتضى منصور عشان رئيس الزمالك وحد قال من قطر و الاخوان

آمال ماهر اتشتمت من مرتضى شخصيا عشان اهلاوية و غنت للأهلي

واغانيها الوطنية لمصر معروفة للكل والاخوان ياما شتموها من 2013#الشخص_اللي_فقدته_وش_تقول_له#ولي_العهد_في_امريكا#البشير#الكونفدراليهhttps://t.co/XnN45axI2r — Ultras Amal Maher (@Ultras_Amal) March 19, 2018

كما أفاد المصدر ذاته بأن الفنانة المصرية توجهت إلى المستشفى لتسجيل تقرير طبي يؤكد إصابتها بكدمة في عينها اليسرى، بسبب تعدي آل الشيخ عليها بالضرب على وجهها أمام منزلها في منطقة المعادي، جنوبي القاهرة.

ولم يعلق تركي آل الشيخ على هذه الأخبار المتداولة حتى الآن.

المصدر: وكالات

فادية سنداسني