تقنية بسيطة للتحكم بالدماغ وإزالة التوتر بدقائق

يمكن أن يواجه معظمنا صعوبات مختلفة خلال النهار، وقد نصل إلى نقطة الانهيار في لحظة معينة غير متوقعة.

ولكن العلماء توصلوا إلى تقنية بسيطة للسيطرة على أدمغتنا، وذلك من خلال التركيز على طريقة التنفس التي يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للصحة العقلية على المديين القصير والطويل.

وابتكر ستيفن إليوت، عالم الحياة ومؤلف كتاب "علم النفس الجديد"، الذي درس سابقا أشكالا مختلفة من اليوغا المتبعة في الصين وكشمير والهند، طريقة "التنفس المحكم أو المتماسك".

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ويساهم هذا النوع من التنفس في جعلنا أكثر وعيا بطريقة استنشاقنا للهواء، والتنفس بمعدل 5 أنفاس في الدقيقة تقريبا.

ويؤكد إليوت أن التنفس بهذه الطريقة ذو تأثير إيجابي كبير على الصحة بشكل عام، كما قال: "عندما لا نتنفس بشكل جيد، نشعر بحالة سيئة جسديا وعقليا. أتوقع أن التنفس الجيد سيؤدي إلى زيادة تدفق الدم وتروية الدماغ بشكل جيد"، وفقا لتقارير BMED.

ويمكن اتباع طريقة "التنفس المتماسك" في أي مكان، سواء كنت تجلس في مكتبك أو أثناء المشي في الحديقة. ولقد ثبت أن التنفس بعمق أكبر وبوتيرة أبطأ يؤدي إلى عدد من الفوائد، بما في ذلك خفض ضغط الدم وإرخاء أي توتر في الجسم.

ويقول المعهد الأمريكي المتخصص بالإجهاد إن "التنفس البطني لمدة 20 إلى 30 دقيقة يوميا، يقلل من القلق والإجهاد".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا