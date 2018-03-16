فيل مرح يداعب سائحة! (فيديو)‏

اقترب فيل صغير من سائحة في تايلاند، وأخذ يلاعبها وطرحها على الوحل وجلس على ركبتيها.

ولفتت هانا فرينتشيك، سائحة من ولاية فرجينيا الأمريكية، كانت تزور مزرعة تعيش فيها الفيلة في مدينة شيانغ ماي التايلندية، أنظار الفيل الصغير الذي استلطفها.

ويظهر الفيديو الذي صوره أحد السياح الذي كان قريبا من الحادثة الطريفة، كيف كانت هانا تلاعب الفيل بسحبه من ذيله وخرطومه، قام على إثرها برميها في الوحل والجلوس في حجرها.

وقالت السائحة الأمريكية تعليقا على الحادثة: "لقد كانت تلك اللحظة الأكثر سحرا وسعادة في حياتي، حيث فصلت حياتي إلى مرحلتين ما قبل الحادثة وما بعدها"، بحسب صحيفة ديلي ميل التي نشرت الخبر.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو