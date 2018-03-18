البطاريق تسرق معدات علماء الأحياء!

ذكر عدد من علماء الجيولوجيا من لاتفيا أنهم يتعرضون غالبا لمشاكل أثناء البعثات العلمية في القارة المتجمدة الجنوبية، لأن البطاريق تسرق معداتهم وأغراضهم.

وقال العلماء إن "الطيور غالبا ما تراقب الأعمال التي نقوم بها في تلك المناطق، وبالأخص البطاريق وطيور كركر القطب الجنوبي، لكن هذه المخلوقات تتسبب لنا بالمشاكل أحيانا فهي تحرّك المعدات البحثية من أماكنها أو تسرقها".

إقرأ المزيد

وأوضحوا أنهم وبالرغم من تلك المشكلات مستمرون في أعمالهم البحثية التي بدأت قبل نحو شهر، بهدف دراسة البنية الداخلية للأنهار الجليدية.

وتقع القارة المتجمدة الجنوبية في أقصى جنوب الكرة الأرضية، وتبلغ مساحتها 14 مليون كلم مربع، وتحوي قسما كبيرا من مخزون العالم من الجليد والصحارى القطبية الواسعة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر