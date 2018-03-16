رصد ظاهرة مدهشة في سماء مدينة أمريكية

رصد مصور أمريكي سحابة هائلة تشبه أنبوبا طويلا في مشهد مذهل فوق البحر في نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحمل هذه الظاهرة النادرة اسم "السحاب القوسي"، وهو نوع منخفض أفقي من أنواع السحاب، ويوجد منه نوعان: سحاب صدفي وسحاب الرول (الأسطوانة المتدحرجة) .

Incredible footage shows rare and beautiful 'roll cloud' https://t.co/J9RCVVwfoX via @MailOnline



Meet the new cloud it looks amazing, especially with the sunrise. — Wieke Klaver (@KlaverWieke) March 14, 2018

وتم رصد هذه الظاهرة النادرة من قبل النجار والمصور الفوتوغرافي كورتيس كريستنسن، من نيو أورلينز، وهي أكبر مدن ولاية لويزيانا الأمريكية، عندما كان في طريقه إلى العمل.

وقام المصور البالغ من العمر 52 عاما بنشر الصور عبر الإنترنت، قائلا إن مثل هذه الظاهرة تحدث في كثير من الأحيان في هذا الوقت من السنة، "لكني لم أشاهد أبدا السحاب بهذه الطريقة المدهشة التي تمتد على طول الطريق عبر الأفق، ولم أتوقع ردود الفعل الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال نشطاء الإنترنت إن هذا السحاب القوسي أدهش الجميع باعتباره الأقرب إلى الأرض على الإطلاق.

ويرجح أن هذه الظاهرة حدثت بسبب تيار انحدر من العاصفة التي ضربت المنطقة في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الهواء الرطب، ثم يبرد هذا الهواء تحت نقطة الندى (أو درجة التكاثف، وهي درجة الحرارة التي يبرد فيها الهواء بمكوناته المختلفة)، وهو ما يؤدي إلى تكوين سحابة تتطور إلى "السحاب القوسي".

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني