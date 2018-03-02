من عمال.. إلى مليونيرات

شارك 31 كنديا كل بمبلغ خمسة دولارات في بطاقة "يا نصيب" وربحوا 60 مليون دولار.

أفاد موقع (Canada24news) بأن 31 عاملا في مصفى للنفط في بلدة "كوم باي تشانس" (اكتشاف عفوي) شارك كل منهم بخمسة دولارات لشراء بطاقات يانصيب، وربحوا مبلغ 60 مليون دولار كندي، ليتحولوا بين ليلة وضحاها إلى مليونيرات في البلدة الكندية التي يقطنها 228 شخصا فقط.

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وفور الإعلان عن فوزهم بهذا المبلغ، قرر خمسة من العمال التقاعد، حيث سيحصل كل فرد منهم على 1.9 مليون دولار كندي، في حين قرر البقية الاستمرار بالعمل لتنفيذ خطة العمل المطلوبة. وقالت "شيري مور هيكي" إحدى العمال الرابحين، "نحن نريد أن نترك المصفاة بحالة جيدة لمن سيخلفنا في العمل".

كما قرر بعض العمال تسديد القروض المستحقة عليهم، بينما قرر آخرون شراء سيارات جديدة، في حين قالت مجموعة أخرى إنها ترغب بإيداع المبلغ في صناديق الاستثمار.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما