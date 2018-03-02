العثور على أضخم عنكبوت سامّ (فيديو)
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استلم موظفو حديقة الحيوان في أستراليا، أكبر عنكبوت سام من نوع "Agelenidae".
وصور خبراء الأحياء في حديقة الحيوان الأسترالية هذا العنكبوت السام، مبينين مواصفاته الفريدة في القضاء على فرائسه.
ويبلغ طول عنكبوت سيدني 7.8 سنتيمتر، الذي أطلق عليه موظفو حديقة الحيوان اسم العملاق (كولوسوس)، لحجمه الكبير بالنسبة إلى هذا النوع من العناكب.
وعثر موظفون في مركز أبحاث (استخراج ترياق ضد لدغات العناكب) على (كولوسوس)، في مدينة سيدني.
يذكر أن عناكب سيدني "Agelenidae"، تعد ثاني أكثر مفصليات الأرجل عدوانية في العالم، وهو أكثر عنكبوت سام في أستراليا، وسمه يماثل سمية مادة السيانيد القاتلة.
المصدر: لينتا رو
خالد ظليطو
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