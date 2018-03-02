 
مباشر

العثور على أضخم عنكبوت سامّ (فيديو)

متفرقات

العثور على أضخم عنكبوت سامّ (فيديو)
youtube.com/euronews (in English)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxnc

استلم موظفو حديقة الحيوان في أستراليا، أكبر عنكبوت سام من نوع "Agelenidae".

وصور خبراء الأحياء في حديقة الحيوان الأسترالية هذا العنكبوت السام، مبينين مواصفاته الفريدة في القضاء على فرائسه.

ويبلغ طول عنكبوت سيدني 7.8 سنتيمتر، الذي أطلق عليه موظفو حديقة الحيوان اسم العملاق (كولوسوس)، لحجمه الكبير بالنسبة إلى هذا النوع من العناكب.

إقرأ المزيد
سم العقرب يشفي من مرض لا دواء له سم العقرب يشفي من مرض لا دواء له!

وعثر موظفون في مركز أبحاث (استخراج ترياق ضد لدغات العناكب) على (كولوسوس)، في مدينة سيدني.

يذكر أن عناكب سيدني "Agelenidae"، تعد ثاني أكثر مفصليات الأرجل عدوانية في العالم، وهو أكثر عنكبوت سام في أستراليا، وسمه يماثل سمية مادة السيانيد القاتلة.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة