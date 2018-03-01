حسناء تونسية تدخل "القيصر" إلى القفص الذهبي
عقب انتشار شائعات حول زواج الفنان كاظم الساهر، أكد ابنه وسام لوسائل إعلام عربية خبر ارتباط والده بفتاة تونسية، إلا أن العلاقة ما زالت في مرحلة الخطوبة ولم تصل بعد إلى الزواج.
وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ ارتباط القيصر كاظم الساهر بالحسناء التونسية سارة، والتي تشير بعض المصادر إلى أنها من مدينة صفاقس الساحلية، وفي بداية الثلاثينات من عمرها، بينما يبلغ عمر الساهر 60 عاما.
#كاظم_الساهر و يتزوج التونسية سارة مقني اصيلة ولاية صفاقس بعد عزوفه عن الزواج لمدة اكثر من 18 عام❤💫#مبروك_يا_قيصر_ربي_يهنيكم😍 pic.twitter.com/S9eTBf7xRl— ريما_سعيدي🇹🇳🇵🇸🇹🇳 (@ryma_been) March 1, 2018
وفي حال تم الزواج، فستصبح سارة الزوجة الثانية للقيصر، حيث كان متزوجا من قريبته التي أنجب منها ولديه، قبل أن ينفصلا بسبب انشغاله بحياته الفنية على حساب الحياة الزوجية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل عقب إعلان الخبر، وذلك بسبب خطأ وقع فيه الكثيرون، بعد أن انتشرت صورة للساهر مع فتاة مغربية تدعى سارة أيضا، والتي قيل إنها مهندسة قامت بتصميم وتنفيذ ديكورات منزل الفنان العراقي في مدينة الرباط.
وقع لبس فالموضوع بعد انتشار خبر ارتباط #كاظم_الساهر بفتاة تسمى سارة لمهم القيصر خطب البنت التونسية مبرووك بنت جيران 🎉❤ والمغربية هي فقط مهندسة منزل كاظم فالمغرب 😌 . . . . . . فديتنا بس متواجدين فكل المواضيع حتى نرفع ظغط جماعة سحر واعمال💦😂 بالمناسبة حد فيكم شافهم اختفوا فجأة نسيت هما اختصاص مغربيات💅🔥 . . . . . #celebrity #Maroc #morocco #shakira #saadlamjarred #ahlamalshamsi #kardashian #basmaboussel #uae #beauty #عراق #ihabamir #salmarachid #usa #hananeelkhader #قطر #امارت #كويت #سعودية #بحرين #balqeesfathi
مبروك أبووسام الغالي وربي يسعدك مثل ما بتسعدنا طوال سنوات ❤#القيصر#كاظم_الساهر#فرحة_أبو_وسام 😍@KadimAlSahirORGpic.twitter.com/su1EBtK9qK— jana ♪ kadim (@jana_93a) February 28, 2018
المصدر: وكالات
فادية سنداسني