وجها لوجه مع قرش مفترس (فيديو)‏

واجه غطّاس جريء سمكة قرش، كادت أن تنتزع قناع التنفس من وجهه وتتركه لموت محتّم.

ونشر الفيديو على اليوتوب التون بولي (38 عام) الغواص، الذي صوّر بنفسه هذه المواجهة الخطيرة أثناء غوصه في سواحل مدينة ديربان في جنوب إفريقيا.

ويظهر الفيديو هجوم سمكة قرش على بولي، الذي اجتذب مجموعة أسماك قرش هو وأصدقاؤه باستخدام طعم، واصطدامها بقناع وجهه وسحبها لخرطوم التنفس منه، ومع ذلك تمكن الغواص من الحفاظ على هدوئه والتعامل مع الوضع بكل حرفية.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو