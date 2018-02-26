كيف "يتحدث" السويديون مع أمواتهم؟

يطوّر خبراء البرمجة السويديون تكنولوجيا جديدة، سوف تتيح "التواصل" مع الموتى من الأقارب والأصدقاء.

ونشرت صحيفة " Dagen " السويدية، بأن فكرة ابتكار ذكاء اصطناعي حديث، يعيد انتاج أفكار وكلمات المتوفى، ويجعل التواصل مع الأقرباء والأصدقاء الراحلين ممكنا، جاءت من أحداث مسلسل الخيال العلمي "المرآة السوداء" الذي عرض في السنوات الأخيرة.

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ويستعدّ خبراء البرمجة الحاسوبية في السويد لإنشاء "نسخ إلكترونية بشرية" للمتوفين، وفقا لطلبات أهل أوأصدقاء المتوفى، تتيح لهم مواصلة التحدث معهم. وتم سابقا استخدام هذه الخدمة في مؤسسة دفن الموتى السويدية "Phoenix" التي أتاحت لعملائها من قبل، فرصة تسجيل أصوات موتاهم، وعرضها عليهم أثناء مراسم الدفن.

ويخطط المبرمجون السويديون في المستقبل تطوير روبوت لا يتحدث بصوت المتوفى فحسب، بل ويقلّد حركاته البصرية والفسيولوجية المختلفة.

المصدر:تاس

خالد ظليطو